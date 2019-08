Fernando Mendes imita Conan Osíris

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:15 Facebook

Fernando Mendes imitou o cantor Conan Osíris interpretando o tema “Telemóveis”, que este levou ao Festival Eurovisão da Canção em 2019. O apresentador da RTP causou a gargalhada a todos os que estavam no set de gravações do concurso televisivo “Preço Certo” ao mascarar-se de Conan Osíris para cantar “Telemóveis”. O momento teve tanto impacto que foi partilhado por Fernando Mendes no seu perfil de Instagram. “Vou partir o telemóvel”, pode ler-se na legenda do vídeo que está a incendiar as redes sociais. Recorde-se que Conan Osíris foi o grande vencedor do Festival RTP da Canção. No entanto, no Festival […]