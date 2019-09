Fernando Mendes janta com parte da equipa d’”O Preço Certo”

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Mendes reuniu alguns membros da equipa d’”O Preço Certo” para um jantar, segunda-feira, em Lisboa. O apresentador partilhou uma fotografia, no perfil de Instagram, na qual mostra parte da equipa do programa da RTP 1 numa noite de convívio no restaurante “Solar dos Nunes”. “Jantar com parte da equipa ‘O Preço Certo’. Que maravilha. O anfitrião foi o meu querido Zé Tó, proprietário do Restaurante Solar dos Nunes, em Alcântara, Lisboa”, escreveu na descrição da publicação. Os assistentes de Fernando Mendes no programa, Mario Andrade, Lenka e Teresa Medeiros, foram alguns dos membros da equipa d’”O Preço Certo” que […]