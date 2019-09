Fernando Mendes recusou cinco vezes a TVI

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:10 Facebook

Apresentador continua com "O preço certo" na RTP1. Contrato acaba este ano, mas está tudo "falado".

Nem uma, nem duas, nem três: foram cinco as vezes que Fernando Mendes recusou levar "O preço certo" da RTP1, onde é rei das audiências ao final da tarde, para a TVI. "Já é para aí a quinta vez que insistem comigo. Primeiro, foi o [José Eduardo] Moniz, depois o Cunha Velho, o Ediberto Lima, a Rosa Cullell e agora Felipa Garnel. Vamos ver quem é que é para o ano!", afirmou o ator ao JN, à margem da apresentação da nova grelha da estação pública.

Com tanto assédio, houve quem avançasse que o apresentador e ator estaria a balançar entre os dois canais, mas Fernando Mendes esclarece: "Não há dúvidas. Eu fico a fazer 'O preço certo' na RTP, que é o que gosto de fazer. Fui convidado pela TVI e agradeço, é sinal de que me reconhecem, mas pensei, e onde me sinto bem é a fazer o programa", afiança.

"Seria uma asneira fazer outra coisa, com um produto mais que formado e com respeito do público que me acompanha há 16 anos. Por ele e pelos meus colegas, vou continuar a fazer o formato num canal no qual sou bem tratado: eu não chateio muito e eles também não me chateiam", ironiza.

Na reunião com a diretora de Programas da TVI, Felipa Garnel "não se chegou à fase de discutir valores" e Mendes demorou poucos dias a decidir-se: "Levei três dias. Eticamente, não era bonito levar um produto que está feito de um canal para outro. Só tive uma conversa e meia, no máximo. Acho que não vão insistir mais". Da SIC não vieram abordagens - "Pode ser que um dia telefonem" - e a permanência na RTP deve ser premiada com aumento de ordenado e extensão do contrato.

Mais magro 40 quilos

"Extensão do contrato, acredito que haja, mas sobre o resto ainda não falámos. O dinheiro não é tudo na vida. Quero fazer o que gosto. O meu contrato termina neste ano, mas "O preço certo" não, as coisas estão faladas. Só faço este formato, não sei fazer mais nada e tenho os meus espetáculos ao fim de semana pelo país", remata Fernando Mendes, que emagreceu 40 quilos num ano e meio (pesava 120) depois de uma cirurgia para redução do estomago.