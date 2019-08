Fernando Rocha critica piadas sobre Ângelo Rodrigues 

Sara Oliveira Hoje às 13:52 Facebook

O humorista Fernando Rocha usou as redes sociais para se insurgir contra as piadas sobre o estado de saúde do ator Ângelo Rodrigues que está internado, desde de segunda-feira, por causa de uma septicemia com "prognóstico reservado".

"Desta vez decidi antecipar-me. Sou humorista e neste momento podia fazer já aqui, uma data de piadas sobre o Ângelo Rodrigues ? Podia e fácil, o tema de rins em falência e injeções nas nádegas, dá já 1000 ideias para poder gozar, por isso fica já aqui um recado aos meus colegas, se o fizerem são livres de o fazer, agora isso não vai fazer de vocês uns humoristas do c******, mas sim uns parvalhões do c******. Tenho dito", começou por escrever Fernando Rocha no Facebook.

O humorista quis alertar para os limites do humor, mas houve quem o acusasse "de hipocrisia" e de estar a tomar as dores só por ser amigo do ator, obrigando a retificar o post para esclarecer que não o conhece pessoalmente. "Nem sequer me cruzei com ele na vida, só acho que se querem fazer piadas dele que seja depois de ele estar fora de perigo e de preferência com ele na plateia para se poder rir da própria piada", atirou Rocha, deixando clara a sua opinião sobre o assunto.

Ângelo Rodrigues já foi submetido a três intervenções cirúrgicas, mantendo-se nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde deu entrada com uma infeção grave alegadamente devido a injeções de testosterona. Sofreu um choque séptico que lhe afetou os rins, obrigando a hemodiálise, e terá ainda sofrido uma paragem cardíaca rapidamente revertida pelos médicos.