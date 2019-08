Fernando Rocha critica piadas sobre estado de saúde de Ângelo Rodrigues

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:54 Facebook

Fernando Rocha condenou as piadas realizadas ao estado de saúde de Ângelo Rodrigues. O ator foi internado de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção grave. O humorista comentou as piadas sobre o debilitado estado de saúde em que Ângelo Rodrigues se encontra, num curto texto publicado na página do Facebook. “Sou humorista e neste momento podia fazer já aqui uma data de piadas sobre o Ângelo Rodrigues? Podia e fácil, o tema de rins em falência e injeções nas nádegas, dá já 1000 ideias para poder gozar”, começou por dizer. “Fica já aqui um […]