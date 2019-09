Figuras públicas assistem às Obras Completas de William Shakespeare

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Dezenas de caras conhecidas marcaram presença no Casino Lisboa para assistirem à peça “As Obras Completas de William Shakespeare em 97 Minutos”. Os atores Pedro Pernas, Rúben Madureira e Telmo Ramalho passam em revista 37 obras criadas pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, com comédia, tragédia e espetáculos históricos. Os famosos não quiseram faltar e nomes como Marta Andrino, Maria Rueff ou FF posaram para a fotografia. A peça está em cena no Casino Lisboa até dia 29 de setembro. PERCORRA AS FOTOS CLICANDO NA GALERIA ACIMA