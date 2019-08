Filha de “A Pipoca Mais Doce” dá os primeiros passos

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dias tranquilos de Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, terminaram com os primeiros passos da filha mais nova, Benedita. A blogger revelou nas redes sociais que a filha, de um ano, começou a dar os primeiros passos algo que faz adivinhar tempos de muita agitação na família. Na conta de Instagram, Ana Garcia Martins abordou o tema. “E pronto, fim do sossego. Foram 13 meses muito agradáveis, mas agora ninguém a segura”, escreveu a influenciadora digital, em tom de brincadeira, na legenda da publicação. View this post on Instagram E pronto, fim do sossego. Foram […]