Filha de Cláudia Vieira surpreende com look casual nas redes sociais

Com apenas dez anos, o estilo de Maria, filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira, surpreendeu os fãs da mãe. De férias em Formentera, Espanha, a atriz partilhou uma fotografia na qual revela o look da filha escolhido pela mesma. De calções de ganga, top branco, camisa à cintura, meias da Adidas e sapatilhas All Star, Maria surpreendeu os fãs da mãe. “Não se aguenta tanto estilo!”, escreveu Cláudia Vieira na descrição da publicação no Instagram. View this post on Instagram Não se aguenta tanto estilo!!!✌🏼😍 #maria #daughter #streetstyle #maebabada A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Jul 25, […]