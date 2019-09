Filha de Daniel Oliveira acaricia ecrã ao ver o pai na televisão

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Oliveira enterneceu os fãs ao mostrar a filha, Alice, encantada por vê-lo conceder uma entrevista à SIC após marcar presença na gala dos Emmy, em Lisboa. O diretor de Programas da SIC partilhou no perfil de Instagram uma fotografia do momento em que a filha, de um ano, acariciou o ecrã durante a emissão da sua entrevista. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Daniel Oliveira (@daniel__oliveira) on Sep 14, 2019 at 1:25pm PDT Alice é a primeira filha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. O casal oficializou a relação no dia 24 de junho de […]