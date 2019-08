Filha de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues viaja de avião pela primeira vez

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues realizaram a primeira viagem de avião ao lado da filha de um ano e o destino escolhido foi Porto Santo. O casal desfrutou de alguns dias de descanso juntamente com Alice na ilha de Porto Santo. A apresentadora da SIC assinalou o momento com os fãs, através de uma fotografia partilhada no Instagram. “Foram dias incríveis os que vivemos no Porto Santo! A primeira viagem de avião da Alice, conhecer um lugar mágico, repleto de estímulos, cheiros novos, novas experiências. Vamos voltar, claro! Já temos saudades!” começou por escrever. View this post on Instagram Foram […]