Filha de Felipa Garnel atua com Paulo Gonzo

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Com apenas 15 anos, a filha mais velha de Felipa Garnel subiu ao palco da Festa do Mar, em Cascais, para atuar com Paulo Gonzo. A sucessora de Bruno Santos e nova diretora de programas da TVI encheu-se de orgulho ao ver Rosa a cantar ao lado do cantor português e partilhou um excerto do concerto na conta de Instagram. “Ontem tive uma noite de emoções fortes. Ver a minha filha Rosa no palco das Festas do Mar, ao lado do enorme Paulo Gonzo, encheu-me de orgulho e de alegria”, afirmou na descrição. View this post on Instagram Ontem tive […]