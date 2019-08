Filha de Katia Aveiro vai nascer nas próximas horas

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:03 Facebook

A revelação foi feita pela irmã, Elma: Katia Aveiro deve dar à luz a sua menina durante as próximas horas. Está quase a ser mamã novamente. Katia Aveiro tem previsto o parto da filha para esta terça-feira, segundo as palavras da irmã, Elma. “Minha mana querida hoje é o grande dia. Ansiosa para ver essa pimpolha, mais uma para chatear a tia”, começou por escrever a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo no perfil de Instagram. View this post on Instagram Minha mana querida hoje é o grande dia 🙌ansiosa para ver essa pimpolha , mas uma para chatear a […]