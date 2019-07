Filha de Melânia Gomes conheceu as tias-bisavós

NTV Hoje às 16:15, atualizado às 16:35 Facebook

Melânia Gomes apresentou a filha, Mafalda, de um mês, às mulheres mais velhas da família, as tias-bisavós da bebé, com 101 e 93 anos. A família da atriz aumentou, no mês passado, com o nascimento da filha. Agora, a pequena Mafalda conheceu as tias-bisavós e Melânia Gomes partilhou o momento no Instagram, com uma comovente fotografia e descrição. “Fui criada numa casa cheia de mulheres, cheia de amor e de afetos. Essa casa está agora ainda mais recheada de tudo isso… Porque a princesa chegou! Foi uma viagem relâmpago, tudo a correr, muito cansativa, mas este momento valeu tudo!” escreveu […]