Filha de Michael Jackson hospitalizada

Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, terá sido hospitalizada na sequência de uma tentativa de suicídio, diz o site de celebridades TMZ.

Os serviços de urgência responderam a uma chamada às 7.30 da manhã, hora local, e enviaram meios de socorro para a residência de Paris em Los Angeles, EUA. Segundo o TMZ, terá cortados os pulsos, mas está em condição estável.

A notícia chega depois da controversa transmissão do documentário "Leaving Neverland", no canal HBO, que conta a história de homens que alegam ter sido abusados sexualmente por Michael Jackson. A família do "Rei da Pop" nega os abusos e processou a produtora.

Paris Jackson apareceu em público pela primeira vez na noite da cerimónia dos Oscars, um mês depois de ter sido confirmado ter estado internada numa clínica para "reabilitação mental", noticia a revista People.

Ao longo dos anos, Paris tem falado abertamente sobre os seus problemas mentais e a sua batalha contra a depressão e ansiedade. Em 2013, tinha já sido hospitalizada depois de tentar suicidar-se. Admitiu depois, numa entrevista dada à revista "Rolling Stone" em 2017, que já o tinha feito várias vezes.