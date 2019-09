Filha de Sandra Celas faz 11 anos e atriz dedica-lhe uma mensagem especial

NTV Hoje às 15:54, atualizado às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Este sábado é dia de festa na casa da atriz Sandra Celas. A filha, Miranda, completa 11 anos e a protagonista de “Inspector Max” (TVI) mostrou-se emocionada. Parabéns a você. A filha de Sandra Celas faz anos e a atriz que podemos ver na série da TVI “Inspetor Max” aos fins de semana resolveu publicar uma mensagem no perfil de Instagram. View this post on Instagram Há onze anos que dançamos juntas a dança da vida. A minha filha Miranda é como o sol… e ser mãe significa para mim, ter um sol sempre aceso e musical dentro do peito. […]