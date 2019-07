Filha de Sara Barradas e de José Raposo dá os primeiros passos (vídeo)

NTV Hoje às 13:44, atualizado às 13:58 Facebook

Uma ternura. Lua, a filha de Sara Barradas e de José Raposo, começou a dar os primeiros passos neste fim de semana. Veja o vídeo. Um momento para mais tarde recordar. Amparada pela mãe, a atriz Sara Barradas, a pequena Lua, de quatro meses, começou a dar os primeiros passos. Fruto da relação da atriz com José Raposo, a menina aventurou-se a andar pela primeira vez, sempre com a ajuda da mãe babada. Veja o vídeo com os primeiros passos de Lua. TEXTO: Rui Pedro Pereira