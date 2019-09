Filha mais velha de Kim Kardashian perde primeiro dente

NTV Hoje às 18:05, atualizado às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

North West, a mais velha de quatro irmãos, surpreendeu os fãs de Kim Kardashian ao surgir publicamente sem o primeiro dentes da frente. A socialite assinalou a primeira queda dos dentes de leite da filha, de seis anos, com uma fotografia na qual North surge de boca aberta. “A North quer vejam que perdeu o dente da frente”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram North wants you to see she lost her other front tooth! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 28, 2019 at 7:56am PDT North West é fruto da relação […]