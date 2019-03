Filhas e mulheres de craques da bola brilham no Portugal Fashion

Sara Oliveira Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Este sábado, Micaela Oliveira levou à passarela as filhas dos futebolistas Pepe, Fábio Coentrão e Salvio, que também viu a mulher desfilar. A elas, juntaram-se ainda as herdeiras do treinador André Villas-Boas.

Na primeira fila, todas tiveram as mães que, com mais ou menos contenção, vibraram com as suas estrelas de palmo e meio que, na maioria, não puderam contar com a presença dos pais por causa do futebol, meio no qual se destacam.

À mesma hora em que Pepe assinava mais um jogo pelo F.C. Porto contra o Marítimo, no Estádio do Dragão, as filhas Emily e Angeli davam nas vistas na Alfândega do Porto, sobre o olhar atento de Ana Sofia Moreira que, depois de viver em Madrid e Istambul, se confessou agradada pelo regresso à Invicta.

Lesionado, o benfiquista Toto Salvio conseguir assistir à prestação da mulher, Magali Aravena, e da filha Chloé, que se estreou nas lides. Ao lado do primogénito, Valentino - que, horas antes, tinha jogado contra o Sporting -, o futebolista assumiu-se "muito feliz" pelas mulheres da sua vida.

Bastante segura, até porque Micaela Oliveira é sua madrinha, Vitória, a filha de Fábio Coentrão, foi outra da meninas em destaque. Segundo a mãe, Andreia, antes da passagem estava, "ao mesmo tempo, super ansiosa e contente", mas nada atrapalhou a forma como enfrentou o desafio.

As filhas do treinador André Villas-Boas, Benedita, de 9 anos, e Carolina, de 8, também integraram o grupo. Na primeira fila, a mãe, Joana Villas-Boas, contou que as preparou para o momento: "Eu tirei um curso de manequim. Eu sei a técnica e exemplifiquei em casa".

Micaela Oliveira quis juntar três gerações, "a neta, a filha e a avô", e até teve uma das enteadas e "três afilhadas" a desfilar, proporcionando um dia especial a "filhas de amigas e clientes". "Eu sei que as miúdas gostam disto, quis concretizar um sonho. Elas tiveram um dia incrível. Estiveram num hotel todo o dia, não se prepararam aqui, vieram de limusine", contou ao JN.

A criadora da Trofa inspirou-se nas cores do deserto de Atacama, propondo uma coleção que "mistura vários estilos, para mulheres que apreciam o conforto sem nunca perderem a elegância".