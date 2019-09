Filho de Ana Markl nasceu ao som de Phil Collins

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:45 Facebook

A radialista foi mamã há poucos dias e revelou, esta segunda-feira, a banda sonora do parto: “In The Air Tonight”, de Phil Collins. Depois de o irmão, Nuno Markl, ter dado em primeira mão a notícia do nascimento no bebé no perfil de Instagram, a profissional da Antena 3 adiantou que o filho nasceu ao som de um dos maiores êxitos de Phil Collins. View this post on Instagram No preciso momento em que o meu filho nasceu, estava a tocar "In the Air Tonight" no rádio do bloco de parto. Vi-o pela primeira vez logo a seguir ao mítico […]