Filho de Cristiano Ronaldo ajuda irmã mais nova a vestir

Georgina Rodríguez enterneceu os fãs com um momento amoroso entre os filhos de Cristiano Ronaldo. A namorada do internacional português mostrou um episódio carinhoso entre Eva, Mateo, de dois anos, e Alana, de um, no Instagram. Mateo tentou abotoar o casaco da irmã mais nova, enquanto Eva surge a lavar os dentes. “Bom dia. Estou a morrer de tanto amor! Família abençoada por Deus. Amo-os. Boa sorte pai”, escreveu na descrição a propósito do jogo entre seleção de futebol portuguesa e a Sérvia, para o Campeonato Europeu. View this post on Instagram Buenos días ❤️❤️❤️ Me muero con tanto amor!! […]