Filho de Harry e Meghan já foi batizado. Casa Real divulgou as fotos de Archie

Archie Harrison, o filho do príncipe Harry de Inglaterra e de Meghan foi batizado na manhã deste sábado. A Casa Real Inglesa acaba de revelar as fotos oficiais. "Esta manhã, o filho do duque e da duquesa de Sussex, Archie, foi batizado na capela provada no Castelo de Windsor e a missa foi celebrada pelo arcebispo Justin Welby", informa a Casa Real Inglesa. "O duque e a duquesa estão muito felizes por partilhar este dia com o público, que deu um grande apoio desde o nascimento do seu filho", concluiu o comunicado.

