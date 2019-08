Filho de Katia Aveiro posa com irmã recém-nascida ao colo

NTV Hoje às 10:37, atualizado às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho de Katia Aveiro, Dinis, posou com a irmã recém-nascida, Valentina, ao colo. A irmã de Cristiano Ronaldo deu à luz o terceiro filho esta terça-feira. Com alta hospitalar um dia após nascer, a bebé encontra-se em casa a ser mimada pelo irmão, de nove anos. O momento foi registado por Katia Aveiro e partilhado no perfil do Instagram. “Vou falar para quê? Tudo o que pedi a Deus, ele deu-me em dobro. Resta-me agradecer”, escreveu a cantora na descrição de uma foto em que Valentina aparece ao colo do irmão Dinis. View this post on Instagram Vou falar […]