Filho de Meghan Markle e Harry recebe presente na estreia de “O Rei Leão”

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho dos duques de Sussex, Archie, foi presenteado na estreia do filme “O Rei Leão”, que decorreu no passado domingo, em Londres, Inglaterra. O casal fez a segunda aparição pública juntos, depois do nascimento do filho. Após serem recebidos pela multidão que estava à porta, o príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, conheceram o elenco do filme. Os dois foram surpreendidos quando lhes foi entregue um ramo de flores e um livro. Contudo, o presente mais especial foi para Archie. O filho dos Duques de Sussex teve direito a um peluche do Simba, entregue por duas […]