Filho de Meghan Markle e príncipe Harry recebe nome africano

Archie, filho de Meghan Markle e príncipe Harry de Inglaterra, recebeu um nome de origem africana numa visita à África do Sul. Durante uma visita a Nyanga, onde foram recebidos por representantes do The Justice Desk, uma organização que promove os direitos das mulheres e das crianças, o bebé de quatro meses foi rebatizado pelas comunidades como “Ntsika”, ou seja o “pilar da força” em xhosa, uma das línguas oficiais do país. O momento foi captado pelos presentes e, rapidamente, foi divulgado na Internet. The @TheJusticeDesk present Harry and Meghan with a South African Xhosa name for Archie — "Ntsika" […]