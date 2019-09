Filho de Neymar posa com irmão recém-nascido

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:26 Facebook

O irmão mais novo do filho de Neymar nasceu no sábado e, nas redes sociais, foram reveladas as primeiras fotografias de Davi Lucca com Valentin. A ex-companheira de Neymar, Carol Dantas, deu à luz o segundo filho e Davi Lucca, de oito anos, já posou com o irmão recém-nascido. As primeiras fotografias foram partilhadas nas redes sociais. View this post on Instagram Meu irmãozinho, te amo❤ A post shared by Davi Lucca (@davilucca) on Sep 15, 2019 at 7:17am PDT O irmão mais novo do filho de Neymar, Valentin, é fruto da relação de Carol Dantas com o empresário Vinicius […]