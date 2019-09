Filho de Rita Pereira visita edifício mais alto do mundo

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 13:54 Facebook

Na primeira viagem internacional em família, Rita Pereira e Guillaume Lalung levaram o seu primeiro filho, Lonô, a conhecer o Burj Khalifa, no Dubai. O namorado da atriz Rita Pereira revelou, numa fotografia partilhada no perfil da rede social Instagram, que o pequeno Lonô visitou, esta quinta-feira, o edifício mais alto do mundo. “No topo do mundo”, escreveu Guillaume Lalung na legenda. View this post on Instagram Lonô and the @rendezvous.byguillaume On the TOP of the WORLD @burjkhalifa @atthetopburjkhalifa #burjkhalifa A post shared by Guillaume Lalung (@lal1) on Sep 19, 2019 at 2:36am PDT A família está desde terça-feira naquele […]