Filhos de Cristiano Ronaldo ao rubro com jogo frente à Lituânia

A família de Cristiano Ronaldo assistiu ao jogo frente à Lituânia, no qual o internacional português marcou quatro dos cinco golos da vitória de Portugal. Georgina Rodríguez partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo no qual mostra os filhos do capitão da Seleção Nacional ao rubro com o jogo de qualificação para o Campeonato de Europa de 2020. “Vitorioso, único, imparável, irrepetível, inimitável, irresistível. Meu amor. Amamos-te. Orgulhosos de ti. Quatro golos, um para cada bebé”, escreveu a namorada do avançado na descrição. Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de um ano. Cristianinho e […]