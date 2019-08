Filipe Matos: "Nunca fui inconsciente a experimentar coisas"

Sara Oliveira Hoje às 22:14 Facebook

Ator que entra na próxima novela da SIC fala da sua fase de rebeldia e da forma como conseguiu conciliar a vida artística e o marketing.

Paulatinamente, Filipe Matos tem vindo a conquistar o seu espaço na ficção nacional. Depois de dar nas vistas como o problemático Freddy em "Jogo duplo", na TVI; depois de ter entrado na série "Elisa", no mesmo canal; e depois de ter entrado em "Verão M", na RTP, o ator prepara-se agora para surpreender na próxima novela da SIC.

As gravações de "Nazaré" decorrem há algum tempo. "Em termos de elenco, estamos todos com uma ligação muito boa", nota, em conversa com o JN.