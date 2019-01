Filomena Cautela: Críticas após entrevista a Ruy de Carvalho

Hoje às 20:05 Facebook

O ator Ruy de Carvalho foi um dos convidados de Filomena Cautela na última emissão do "5 Para a meia-noite", na RTP1, e respondeu a várias perguntas sobre a sua mulher, que faleceu em 2007, colocadas de forma inusitada.

Em todas as questões, a apresentadora falou no presente, como se não soubesse que Ruth já não é viva.

"Ó Ruy, o que é que a sua mulher lhe chama? Já alguma vez lhe chamou amorzinho, fofucho?", atirou, com Ruy a responder no pretérito: "Tudo o que você disse, ela me chamou. Foram os melhores momentos da minha vida". Filomena continuou no mesmo registo e, no final, rematou com "um beijinho para a mulher do Ruy".

A situação foi bastante criticada nas redes sociais. A apresentadora rejeitou as acusações de que não sabia que Ruy de Carvalho é viúvo, afirmando ser amiga do veterano ator. Filomena não explicou, no entanto, por que razão fez as perguntas daquela maneira.