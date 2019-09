Filomena Cautela desvenda novo programa da RTP

NTV Hoje às 15:44, atualizado às 15:59 Facebook

Filomena Cautela desvendou o novo programa que vai apresentar na RTP. O formato chama-se “Jogo de Todos os Jogos” e chega à antena em outubro. Depois de a imprensa tanto especular sobre o que a estação pública estaria a preparar para os próximos meses, eis que surge a confirmação por parte da apresentadora no seu perfil de Instagram. “Está ai! Prometi que vocês seriam os primeiros a saber e aqui confirmo pela primeira vez. A @theellenshow pediu e nós trazemos o ‘JOGO DE TODOS OS JOGOS’ para Portugal”, começou por contar a comunicadora. View this post on Instagram Tá ai! […]