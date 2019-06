Filomena Cautela e Manuel Luís Goucha firmam paz com beijo na boca

JN Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez anos depois de ter processado o "5 para a Meia-Noite", então transmitido na RTP2, Manuel Luís Goucha aceitou o desafio proposto e esteve como convidado no programa de quinta-feira, que assinalou uma década do "talk show". O convidado e a anfitriã firmaram pazes com um inusitado beijo na boca.

O anfitrião das manhãs da TVI falou de temas como adoção e homossexualidade, da guerra de audiências, sublinhando a lealdade à TVI, e como era de esperar, do processo legal que o opôs, em 2009, a Filomena Cautela, apresentadora do "5 para a Meia-Noite" que já na altura era uma das caras do programa.

O desentendimento entre o comunicador da estação de Queluz de Baixo e a estrela da estação pública remonta há 10 anos, quando a segunda fazia um jogo com João Manzarra. O também apresentador de televisão tinha de nomear "a apresentadora do ano" de entre uma série de opções dadas por Filomena e na qual constava o nome de Manuel Luís Goucha. Uma piada "má", assumiu ontem a profissional, que levou o colega da estação privada a processá-la. "Naquela altura achei ofensivo. Hoje, não moveria qualquer processo", disse Goucha.

O acórdão dizia que Manuel Luís Goucha pode ser chamado de 'apresentadora" porque usa cores do universo feminino

"Perdi na primeira instância, recorri e aí aconteceu algo grave e que anulou a piada de gosto duvidoso. O acórdão da relação de uma juíza dizia que o Manuel Luís Goucha pode ser chamado de "apresentadora" porque usa cores na sua roupa do universo feminino e faz programas da manhã para um público maioritariamente de mulheres. Com isto é que eu não posso compactuar. A graça deixou de ter importância. Eu não posso admitir que um juiz que é pago com o dinheiro de todos nós seja preconceituoso e tenha um pensamento abjeto", sublinhou o apresentador, acrescentando não ser "menos homem" por usar "rosa, azul, cor de beringela" ou por trabalhar "para mulheres".

O machado de guerra ficou enterrado

A dado momento, Filomena e Goucha, que acabou depois por perder o caso no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, deram um beijo na boca, deixando claro, se ainda não estivesse, já não existirem conflitos entre ambos.

No final da emissão, Filomena Cautela assumiu que estava "ansiosa" por receber Goucha e teceu-lhe uma série de elogios: "Ele foi de uma generosidade, de uma elevação que não tem nome. Só um grande profissional de televisão é que se consegue comportar assim dez anos depois de ter processado o programa. Os grandes são assim." "O machado de guerra ficou enterrado no momento em que ele disse que vinha ao programa", disse ainda.

No Instagram, o apresentador que divide as manhãs da TVI com Maria Cerqueira Gomes não deixou passar o momento em branco. "Foi um dia que teve tanto de longo quanto de recompensador. Obrigado Filomena Cautela e '5 para a meia-noite' pela maneira como me receberam e parabéns pelos 10 anos! Que venham mais 10!", escreveu na legenda de uma fotografia em que surge ao lado da colega da estação pública.