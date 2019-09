Filomena Cautela faz prometida pausa em destino paradisíaco

NTV Hoje às 10:21, atualizado às 10:41 Facebook

Após três meses a trabalhar sem folgas, Filomena Cautela viajou até um destino paradisíaco para desfrutar de alguns dias de descanso. Sem revelar o local escolhido, a apresentadora da RTP1 assinalou o início das férias, no perfil de Instagram, com uma fotografia divertida. “Como sabem primo sempre pela elegância e pelo ‘sex appeal’ nas fotografias. É importante aquela pose e a boquinha de pato, para aumentar os seguidores e ter mais likes e comentários”, escreveu a comunicadora na descrição. View this post on Instagram Como sabem primo sempre pela elegância e pelo sex appeal nas fotos. É importante aquela pose […]