Filomena Cautela feliz com a estreia de “I LOVE Portugal”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Filomena Cautela mostrou-se feliz com a estreia do programa “I LOVE Portugal”, da RTP1. Por isso, a apresentadora escreveu uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. A comunicadora está encarregue de apresentar o novo formato dos domingos à noite na RTP 1, ao lado de Vasco Palmeirim. A primeira emissão já foi para o ar e Filomena Cautela não podia estar mais orgulhosa. “Epaaa! MUITO, MUITO obrigada pelas mensagens e feedback, foi avassalador! E que grande resultado contra uma final do agricultor! Que bom saber que o público também quer coisas novas… Quem viu por aqui? O que acharam?” escreveu […]