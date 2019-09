Filomena Cautela prepara novo programa e está de olho no “5 Para a Meia-Noite”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

A apresentadora tem um novo desafio na RTP: “Jogo de Todos os Jogos” vai fazer o público lembrar-se dos “Jogos Sem Fronteiras” e estreia-se no último trimestre do ano. Até lá, Filomena Cautela aguarda o regresso do “5 Para a Meia-Noite”. Mais um mês, mais um programa. Depois de ter estreado, há poucas semanas, o “I Love Portugal”, aos domingos, ao lado de Vasco Palmeirim, Filomena Cautela tem um novo formato de jogos, mais interativo e num estúdio gigantesco, na Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos. Para dar a dimensão do cenário, vocacionado para captar um público mais jovem, […]