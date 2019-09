Filomena Cautela recorda erro na primeira edição dos “Morangos com Açúcar”

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:50 Facebook

Filomena Cautela voltou atrás no tempo para recordar um erro ocorrido no genérico da primeira temporada da série da TVI “Morangos com Açúcar”. A apresentadora da RTP, que se estreou na representação em 2003 ao integrar o elenco da série com a personagem Carla, lembrou que, na época, o seu nome aparecia como “Filomema”. “Hoje o Facebook lembrou-me que há 152 anos na 1ª série dos Morangos com Açúcar, durante meses, o meu nome era ‘Filomema’ Cautela. Mais alguém se lembra desta efeméride?” questionou. View this post on Instagram #€%@* Ya…hoje o Facebook relembrou-me que há 152 anos na 1ª […]