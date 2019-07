Filomena e Vasco juntos na TV: "Somos farinha do mesmo saco"

Rui Pedro Pereira Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Filomena Cautela e Vasco Palmeirim voltam a juntar-se no "I love Portugal", concurso que estreia em agosto na RTP1, depois de terem apresentado o Festival da Canção.

As gravações já terminaram nos estúdios da Venda do Pinheiro, mas só a partir de 11 de agosto os telespetadores começam a ver "I love Portugal", um concurso que tem como protagonista gente famosa - figuras da televisão, das novelas ou desportistas -, que vão responder a perguntas de cultura geral sobre o país.

À frente do programa estão Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Uma dupla que se conhece bem, até porque já apresentou o Festival da Canção. Produzido pela Shine, o formato substitui no pequeno ecrã o "La Banda" (que agora dará concertos estrada fora), e prolonga-se pelo verão, até às legislativas. O formato é uma adaptação de "I love my contry" mas, ao contrário dos outros países, Portugal é o único com dois apresentadores.

"Quando o programa acaba parece que não passaram três horas de gravação. Dá ideia que o fizemos durante 40 minutos. É a galhofa. O salsifré é tanto, que é tudo bom. Todos os concorrentes saem daqui a dizer que querem voltar", começa por dizer Vasco Palmeirim

As duas equipas, de quatro elementos cada, têm dois capitães - que variam entre Nuno Markl, Ana Bacalhau, Eduardo Madeira e Raquel Tavares - e até o público (há duas claques) participa na festa. "A dada altura eles pedem ajuda às claques e isso faz com que elas sintam que fazem parte do jogo. É uma loucura", acrescenta o também animador das manhãs da Rádio Comercial.

Chinês será atração

A grande atração do formato pode ser um chinês chamado Shong. Filomena Cautela explica: "Há um jogo que é o "Adivinha a música", com um rapaz chinês. Ele está em Portugal há um ano, põe os phones, ouve a música pela primeira vez, canta-a e os concorrentes têm de perceber. Acho que o chinês será a grande estrela".

A competição, essa, é a valer. "Há aqui famosos que querem tanto ganhar que, quando o conseguem, recebem um lenço para a namorada ou um bolo do caco, mas parece que ganharam um automóvel", acrescenta a também apresentadora do "5 para a meia-noite".

"Isto é um programa que vai resultar muito bem ao domingo à noite. Tendo em conta que há muitas pessoas de férias, é um formato leve, que se vê muito bem e que obriga as pessoas em casa a jogar", completa Vasco Palmeirim.

A dupla volta a juntar-se depois do Festival da Canção. E que tal o reencontro? "Eu e o Vasco falamos a mesma língua televisiva. Somos farinha do mesmo saco. É muito fácil comunicarmos um com o outro sem dizermos nada, até sabemos quando o outro vai fazer uma pausa", refere Filomena Cautela.

Os dois concordam que o programa é, acima de tudo, didático. "Temos descoberto coisas muito interessantes, às vezes sobre fait-divers de cultura portuguesa e de outras coisas pertinentes", adianta a apresentadora. E esperam por uma segunda edição do concurso, com "Fernando Mendes ou com o professor Marcelo Rebelo de Sousa".

Projetos

A "esforçadita" que quer conhecer o monte de Goucha



"5 para a meia-noite", festivais da Eurovisão e da Canção, "I love Portugal" e, em breve, um novo projeto. Filomena Cautela não tem mãos a medir. "Tenho tido muita sorte, porque não sou o estereótipo da beleza nem de coisa nenhuma, mas sou esforçadita! Sei que vou trabalhar muito e isso não é problema para mim", refere a comunicadora, que admite que o grande salto na carreira se deu com a apresentação do Eurofestival. A apresentadora refere que não ambiciona trabalhar com Manuel Luís Goucha, mas sim "conhecer a casa dele no Alentejo".