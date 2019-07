Finalmente, as férias. Pivot da SIC relaxa ao sol

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:03 Facebook

João Moleira, pivot da SIC, está de férias com a família e aproveitou a subida das temperaturas para mergulhar. Ele é um dos rostos mais reconhecidos da SIC, sobretudo pela apresentação do “Primeiro Jornal” aos fins de semana. Depois de longos meses a trabalhar, o jornalista conseguiu, finalmente, uns dias de férias e conseguiu reunir a família. Como é habitual, João Moleira preferiu estar junto da água e deu uns valentes mergulhos, na companhia da sobrinha, no local que escolheu para descansar. “Palmas para mim que consegui finalmente arrastar a minha sobrinha para uma fotografia”, brincou no perfil de Instagram. […]