Finalmente. Jani Zhao confirma que está grávida do primeiro filho

Jani Zhao confirmou, esta quarta-feira, que está grávida do primeiro filho. A boa-nova foi revelada nas redes sociais pela atriz. Há dois meses, aqui já lhe tínhamos trazido a noticia que estava a ser avançada pela revista “Caras” de que a atriz da TVI estaria grávida do primeiro bebé, fruto do namoro com Ivo Ferreira. Agora, a intérprete confirmou, finalmente, a informação no perfil de Instagram. “É nestas alturas que as palavras não chegam e seria inglório tentar explicar-vos o que esta viagem está a ser para mim”, começou por escrever. View this post on Instagram Partilho esta notícia convosco! […]