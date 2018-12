Hoje às 14:34 Facebook

Uma fotografia a preto e branco de Meghan Markle e Harry no dia do casamento é a imagem que ilustra o postal de Natal do casal este ano, divulgou o Palácio de Kensignton.

A fotografia tirada a 19 de maio, durante o copo de água na Frogmore House, mostra o casal de mão dado a ver o fogo de artifício. Foi tirada pelo fotógrafo Chris Allerton.

Harry e Meghan Markle casaram-se a 19 de maio de 2018 e serão pais na primavera de 2019.