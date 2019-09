Francisca Pereira festeja 36.º aniversário com fotografia inédita

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisca Pereira completa 36 anos, esta quinta-feira, e para assinalar a data revelou uma fotografia inédita da infância, nas redes sociais. A mulher do ator Ricardo Pereira recorreu ao baú de memórias para assinalar a data em que completa mais um ano. No perfil de Instagram, Francisca Pereira partilhou uma imagem de quando ainda era uma criança. “Sejam bem-vindos 36 tenho a certeza que vai ser uma boa aventura”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Sejam bem Vindos 3.6 tenho a certeza que vai ser uma boa aventura ❤️💃🏻🎉✨ #bdaygirl #happybdaytome #36 #xicafazanos #amor #xicamaede3 #myday #setembro A […]