Francisco Froes revela fotografias do primeiro filho

Francisco Froes partilhou as primeiras fotografias do nascimento e dos primeiros dias de vida do filho, que chegou ao mundo no início deste mês. O ator de 32 anos casou-se com Rita Castelo Branco, em setembro do ano passado, e é agora pai de Francisco Xavier, que nasceu a 8 de julho. Dez dias depois do parto, Francisco Froes revelou, no perfil de Instagram, as primeiras fotos do filho. “Uma imagem que vale mais que mil palavras. Obrigado meu amor, minha guerreira Rita Castelo Branco. Bem-vindo ao mundo Francisco Xavier. 8 de julho de 2019”, escreveu a intérprete na descrição. […]