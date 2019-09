Francisco Garcia e Sofia Sousa Guedes deram o nó

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 13:16 Facebook

Dois anos e sete meses depois do pedido de casamento, que aconteceu em Paris, França, Francisco Garcia e Sofia Sousa Guedes casaram-se (finalmente). O casal trocou alianças numa cerimónia religiosa, este domingo, na qual marcaram presença membros da família e amigos, entre os quais algumas caras conhecidas, como Bárbara Norton de Matos, Marta Andrino e Frederico Amaral, que partilharam fotografias com os noivos, nas redes sociais. “Estes amigos casaram hoje! Que linda festa! Viva o amor! Felicidade para todo o sempre!” escreveu Frederico Amaral. View this post on Instagram Estes amigos casaram hoje! Que linda festa! Viva o AMOR! Felicidade […]