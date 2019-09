Francisco Garcia reage publicamente após dar o nó com Sofia Sousa Guedes

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Garcia fez a primeira publicação nas redes sociais após o casamento com Sofia Sousa Guedes, numa cerimónia religiosa que aconteceu este domingo. No perfil de Instagram, o apresentador deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que acarinharam o casal, juntamente com uma fotografia do dia em que o casal subiu ao altar. “Foi o amor que nos levou ao altar, que nos deu duas filhas inacreditavelmente maravilhosas, que nos deu todos os amigos que estiveram connosco neste dia, que nos ligou à família que nos acompanhou”, explicou o comunicador na legenda. De seguida, Francisco Garcia voltou a frisar: […]