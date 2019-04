JN Hoje às 19:54 Facebook

O modelo português Francisco Henriques volta a ser escolhido para ser a "cara" de um perfume da Paco Rabanne.

Um ano e meio depois de ter sido o escolhido para lançar o perfume Pure XS, o manequim Francisco Henriques, 24 anos, é agora a imagem de uma nova fragrância.

Trata-se de Pure XS Night, o novo lançamento da empresa do grupo Puig, já disponível no mercado. "Estou feliz por partilhar a campanha do novo perfume", anunciou o modelo nas redes sociais.