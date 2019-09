Frederico Amaral apanha boleia do filho mais novo

NTV Hoje às 12:45, atualizado às 13:08 Facebook

Frederico Amaral apanhou boleia do seu filho mais novo, António, que ia a “conduzir” o seu carro. O momento não passou de uma brincadeira entre pai e filho. O companheiro de longa data de Marta Andrino mostrou-se completamente “babado” com a nova brincadeira do bebé de um ano, que consiste em agarrar no volante e fingir que está a guiar o carro. “Porque será que todos os miúdos têm um fascínio de ir ao volante?! Há muita coisa para mexer certo? Como podem ver, está tudo controlado!” brincou o intérprete no perfil de Instagram, descansando os internautas mais sensíveis. View […]