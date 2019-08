Frederico Barata de volta à TVI oito anos depois

Sara Oliveira Hoje às 17:25 Facebook

Num turbilhão de emoções, Frederico Barata, de 33 anos, divide-se entre as gravações de "Vida louca", na TVI, e as muitas atenções para com o primeiro filho, Luca, fruto da relação com a atriz Sara Ribeiro.

Nascido a 5 de junho, o menino e é o ai-jesus do artista, que considera a experiência "enriquecedora, mas difícil de traduzir, pois é muita coisa que sai cá para fora". "É algo que sentimos, mas não conseguimos, para já, explicar por palavras. Mas está a ser muito bom", confessou, totalmente rendido ao exigente papel.

A nível profissional, o guionista Rui Vilhena verbaliza a ação da nova personagem de Frederico, "Leonardo Galvão", o filho da decoradora "Olívia Galvão", interpretada por Maria João Bastos que, na vida real, é apenas 11 anos mais velha do que ele. "Isso é muito engraçado e temos falado muito sobre essa curiosidade que, na verdade, não se deve deixar perceber", confidenciou em conversa com o JN.

Sem vontade de ser "spoiler", Frederico não se estendeu sobre o tema ou sobre o enredo que estreia em setembro. Acabou por revelar que a sua personagem se vai envolver nos problemas da prima "Carolina" (Cristina Lago), "que é toxicodependente e vai ter uma bebé que desaparece". "É um papel com bastante densidade", promete. O início das gravações foi na Madeira e um bocado agitado, mas no continente "tudo corre dentro da normalidade".

Aposta no Conservatório

O desafio marca o regresso de Frederico Barata à TVI "depois de alguns anos". O último grande projeto naquela estação foi "Sedução" em 2011 e, embora com trabalhos pontuais em televisão, acabou por apostar na formação superior no Conservatório. "Em 2014, fundei uma companhia com mais oito elementos, mas ao mesmo tempo estava a trabalhar com a Companhia João Garcia Miguel, que me fez pensar muito sobre o que precisava e onde me queria posicionar", recordou. "Com outra bagagem", em 2017, deu vida a "Tiago" na novela "Paixão" na SIC, antes de lançar "a própria companhia o ano passado".

"Em novembro vou estrear a minha primeira criação no Festival Temps d"Images, em Lisboa", antecipou. O projeto tem como parceira a namorada, Sara Ribeiro, e é nele que se quer focar, "mantendo a televisão". "O trabalho em equipa vai continuar. Queremos trabalhar juntos". Ainda bebé, o filho acompanhará os pais, que preparam uma produção já para setembro. Afinal, "faz parte e fazemos questão de conciliar as coisas", concluiu Frederico, entre os guiões e fraldas que lhe orientam o quotidiano.