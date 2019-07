Futebol positivo. Canal 11 foi apresentado

NTV Hoje às 18:45, atualizado às 19:05 Facebook

O Canal 11, que tem estreia marcada para dia 1 de agosto, foi apresentado em Lisboa. Nuno Santos, o diretor, garante a transmissão dos jogos de mais de 20 seleções. O espaço Praia no Parque, no Parques Eduardo VII, em Lisboa, recebeu ontem à noite a apresentação do Canal 11, a plataforma da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que vai para o ar no dia 1 de agosto. Perante centenas de convidados das mais diversas esferas desportivas, Nuno Santos, diretor do canal, congratulou-se por a nova estação de televisão estar presente na NOS, Vodafone e Altice. “Vamos ter os jogos […]