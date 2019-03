Futebolista João Pereira apresenta o primeiro filho

Sara Oliveira Hoje às 10:36 Facebook

Gabriel nasceu a 7 de março, mas só este domingo é que Natacha Esmail, a mulher do futebolista João Pereira, partilhou a novidade.

"E então o propósito da minha vida mudou... para sempre. Gabriel Esmail Pereira. 7 de março de 2019", escreveu a empresária no Instagram.



O menino é o primeiro filho de Natacha e João Pereira, que se casaram em junho do ano passado.



Sempre muito discreto no campo pessoal, o jogador dos turcos do Trabzonspor não esconde o quanto está orgulhoso com as novas responsabilidades.