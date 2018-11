Futebolista João Pereira vai ser pai de um menino

Sara Oliveira Hoje às 10:41 Facebook

O jogador do Trabzonspor João Pereira prepara-se para a estreia na paternidade, fruto do casamento com Natacha Esmail. O casal vai ser pai de um menino, que se chamará Gabriel.

Foi em setembro, no Instagram, que a mulher do futebolista anunciou estar grávida. "A crescer um ser humano maravilhoso dentro se mim", partilhou Natacha, ainda quando não sabia o sexo do bebé.



Nessa altura, João Pereira marcou um tento pelos turcos do Trabzonspor que dedicou ao filho que aí vem. Meteu a bola dentro da camisola e enfiou o polegar na boca, celebrando também a paternidade que, como descreveu, "é o melhor golo" da sua vida.



Esta quarta-feira, Natacha revelou que é um menino e até o nome: "Gabriel". Um momento registado com poses de cumplicidade e balões a rematar.



Após seis anos de namoro, João e a empresária casaram-se a 9 de junho em Lisboa, numa cerimónia que seguiu as tradições indiana, respeitando a origem da noiva.