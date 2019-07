Gabriela Barros aproveita férias em destino paradisíaco

NTV Hoje às 12:40, atualizado às 13:09 Facebook

Gabriela Barros viajou até Caprera e Sardenha, em Itália, para aproveitar alguns dias de sol e mar na companhia de amigos. A atriz escolheu as duas ilhas italianas, situadas no mar Mediterrâneo, como destino para aproveitar as férias de verão. Gabriela Barros tem partilhado fotografias de alguns momentos que tem passado, nos destinos paradisíacos de Caprera e Sardenha, com os seguidores do Instagram. View this post on Instagram A posar sem medos, nell’isola di Caprera 💙 A post shared by Gabriela Barros (@gabrielalrbarros) on Jul 3, 2019 at 5:11am PDT “A posar sem medos”, lê-se na legenda, enquanto a atriz […]